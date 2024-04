POL-EL: Bad Bentheim - Hinweise zu einem Verkehrsunfall gesucht

Papenburg (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:26 Uhr, wurde auf dem Netto-Parkplatz in Papenburg an der Gutshofstraße ein grauer PKW VW T-Roc beschädigt. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

mehr