POL-DO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Lütgendortmund: Polizei sucht Zeugen nach schwerer Brandstiftung

Am Sonntagnachmittag (3.3.) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Lütgendortmund. Auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus war durch in den Hausflur eintretende Rauchgase betroffen. Beide Häuser sind baulich miteinander verbunden.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand gegen 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Provinzialstraße 105.

Als die Polizei eintraf, war die Feuerwehr schon mit Löscharbeiten beschäftigt. Neun Bewohner aus den oberen Etagen beider Häuser mussten mithilfe einer Drehleiter evakuiert werden. Auch Haustiere wurden gerettet.

Das Feuer hatte sich im Hausflur ausgebreitet. Es stellte sich heraus, dass Briefkästen und Unrat im Hausflur durch unbekannte Täter angezündet wurden.

Die Polizei fahndet nun nach den Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem 58-jährigen Bewohner bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Zum angegebenen Gebäudeschaden können keine Angaben gemacht werden. Während des Einsatzes war die Provinzialstraße in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich der Provinzialstraße 105 gemacht haben. Hinweise melden Sie bitte unter der 0231/132-7441.

