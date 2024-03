POL-DO: Verkehrskontrolle in Dortmund-Dorstfeld: Polizei stellt mutmaßliche Diebe

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0232 Am Sonntagnachmittag (3.3.) kam es zu einem Raubüberfall auf einer Grünfläche in Dortmund-Brechten. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein 14-Jähriger um 17.20 Uhr zunächst an der Haltestelle "Brechten Zentrum". Dort sprachen ihn mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 ...

