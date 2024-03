Polizei Dortmund

POL-DO: Kreuzung in nördlicher Innenstadt zeitweise gesperrt: Renault Clio einer 38-Jährigen kollidiert mit Linienbus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0230

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus auf der Kreuzung Schäferstraße/Kanalstraße in Dortmund am Samstagnachmittag (2. März) gegen 15:30 Uhr ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ihre drei Kinder (17, 13 und 8 Jahre alt), die ebenfalls im Auto saßen, hatten leichte Verletzungen, konnten nach einer Erstbehandlung durch einen Rettungswagen vor Ort entlassen werden.

Nach ersten Erkenntnissen war die 38-Jährige aus Düsseldorf auf der Schäferstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Kanalstraße abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah sie den Gelenklinienbus eines 39-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision, in dessen Folge die Frau in den Gegenverkehr geriet und dort an einer Begrenzungsmauer zum Stehen kam.

Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich zeitweise komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrseinschränkungen kam. Der Renault Clio der Frau musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 20.000 Euro.

