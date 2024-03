Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 44: Zwei Autos komplett ausgebrannt, zwei Personen in Lebensgefahr - Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen Werl-Süd und dem Kreuz Unna-Ost, sind am Sonntagmorgen (3. März) gegen 6:30 Uhr mindestens zwei Personen lebensbedrohlich verletzt worden. Drei weitere Insassen aus den insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen wurden schwer verletzt. Die A 44 in Richtung Dortmund ist weiterhin voll gesperrt - dies kann sich noch bis in den Nachmittag hinziehen.

Zur Unfallzeit gingen zahlreiche Notrufe auf der Leitstelle der Polizei Dortmund ein. Vorbeifahrende Zeugen und Ersthelfer meldeten ein auf der linken Fahrzeugseite liegendes Auto. Außerdem standen, rund 150 Meter weiter, zwei Autos in Vollbrand. Der Unfallhergang und die Hintergründe sind aktuell noch gänzlich unklar. Außerdem landete ein Hubschrauber im Bereich der in der Nähe liegenden Raststätte. Dieser flog auch einen der Verletzten ins Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster alarmiert. Dies wird noch mehrere Stunden den Unfall mit hochmoderner Technik wie bspw. einem 3D-Scanner oder einer Drohne aufnehmen. Im Anschluss beginnen die Aufräumarbeiten. Die Polizei Dortmund bittet Autofahrende daher, den betroffenen Bereich zu umfahren.

Hinweis für Medienvertretende: Neuigkeiten bezüglich der Sperrung gibt die Polizei Dortmund auch auf ihrem X-Kanal bekannt.

