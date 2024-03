Polizei Dortmund

POL-DO: Obsession für Hörspiel-Figuren führt in die JVA - Festnahme nach mehreren Ladendiebstählen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0227

Dieser 34-jährige Mann hat ganz offensichtlich eine Obsession für Kinder-Hörspielfiguren. Davon entwendete er nämlich am Donnerstag (29. Februar) insgesamt 50 in einem Drogeriemarkt an der Husener Straße. Weit kam er damit allerdings nicht. Denn eine Mitarbeiterin hatte die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen den Mann noch vor dem Geschäft vorläufig fest.

Die Polizei war gegen 10.30 Uhr über den Diebstahl informiert worden. Als die Einsatzkräfte vor dem Laden auf den 34-Jährigen trafen, fanden sie die entwendeten Figuren in einem mitgeführten Trolley. Sie stellten die Ware sowie ein Messer und Betäubungsmittel sicher, die er bei sich hatte.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann, der erst vor kurzem aus der Haft entlassen wurde, für sechs weitere ähnlich gelagerte Taten in Drogeriemärkten am Westenhellweg, in Bochum, Oelde und erneut an der Husener Straße in Frage kommt. Insgesamt wurden bei den Taten Figuren im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen.

Der 34-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

