POL-HH: 240417-2. Polizei ermittelt Tatverdächtigen zu gefährlicher Körperverletzung in der Hamburger Innenstadt

Tatzeit: 17.01.2024, 20:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Altstadt, Ballindamm

Nachdem Mitte Januar eine 19-jährige Transperson im Bereich einer Einkaufspassage in der Altstadt beleidigt und angegriffen worden ist, hat die Polizei einen zur Tatzeit 14-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.

Den bisherigen Erkenntnissen des in dieser Sache ermittelnden Staatsschutzes (LKA 73) zufolge wurde die Transperson, während sie sich in dem Einkaufszentrum (EKZ) aufhielt, unvermittelt von einer männlichen Person aus einer Gruppe homophob beleidigt und geschlagen. Als die Transperson das EKZ verließ, folgte ihr die Jugendgruppe. Hinter dem Ausgang trat der zunächst Unbekannte der 19-Jährigen in den Rücken, sodass diese zu Boden stürzte und dort von dem Jugendlichen getreten wurde. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und einschritten, flüchtete die Jugendgruppe vom Tatort.

Unter anderem anhand guter Personenbeschreibungen gelang es dem LKA 73 mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats 14 (Innenstadtwache), einen mittlerweile 15 Jahre alten Syrer als Tatverdächtigen zu ermitteln. Gestern Morgen vollstreckten Einsatzkräfte einen durch die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkten Durchsuchungsbeschluss für die mütterliche Wohnung im Stadtteil Borgfelde. Hierbei stellten die Ermittlerinnen und Ermittler potentielle Beweismittel sicher. Der inzwischen 15-Jährige wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen.

Die Ermittlungen des LKA 73 in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hamburg dauern an.

