Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrerflucht

Apolda (ots)

Gestern, ca. zwischen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr wurde ein grüner Audi A 8 in der Bergstraße in Apolda angefahren. Als der Besitzer am späten Abend zu seinem geparkten Auto zurückkehrte stellte er den Schaden fest. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Das Fahrzeug wurde am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen, welche etwas beobachten haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

