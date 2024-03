Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungen anlässlich des zurückliegenden Fußballderbys Jena vs. Erfurt - Aufruf!

Jena (ots)

Am vergangenen Samstag, 16.03.2024, kam es im Verlauf der zweiten Halbzeit zu hochgefährlichen Szenen im Stadion. Konkret wurden durch aus dem Stadionblock Q mehrere Leuchtfackeln in Richtung der Westtribüne gefeuert. Die strafbaren Handlungen wurden videografiert und sind aktuell Beweismittel in eingeleiteten Ermittlungsverfahren. Was bis dato jedoch fehlt sind ein Großteil der Identitäten der etwaigen Geschädigten auf der Westtribüne.

Als Geschädigte fungieren in diesen Sachverhalten Personen, welche von einer der Leuchtfackeln getroffen wurden bzw. nur durch eigenes Ausweichen eigene Verletzungen oder Sachschäden verhindern konnten.

Folgend bittet der Inspektionsdienst Jena diese Personen sich bei der Polizei in Jena unter 03641 810 oder via Mail an ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

