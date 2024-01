Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Haftbefehl wegen Betruges vollstreckt

Hannover (ots)

Am Mittwoch wollte ein 51-jähriger in die Türkei nach Diyarbakir fliegen. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann unter anderem ein Haftbefehl wegen Betruges der Staatsanwaltschaft Potsdam vorlag. Seit seiner rechtskräftigen Verurteilung im Jahr 2021 hätte der Reisende gut 1000 Euro Restgeldstrafe an die Staatskasse zahlen müssen. Zusätzlich bestand gegen den Mann die Forderung über knapp 18.000 Euro für die Rückzahlung der Beute aus seinen betrügerischen Handlungen. Durch die Bundespolizei konnten bei dem 51-jährigen noch 3.834,50 Euro an Ort und Stelle gepfändet werden. Damit nicht genug, auch die Staatsanwaltschaft Hannover interessierte sich wegen eines weiteren Betrugsdeliktes für den Aufenthaltsort des Mannes und hatte ihn mittels Aufenthaltsermittlung suchen lassen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Reisende seinen Flug in die Türkei antreten.

