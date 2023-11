Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 23-Jährige "gewinnt" 2 Monate Fahrverbot

Höxter (ots)

Mercedes-Fahrerin in Höxter mit 110 km/h gemessen. In der Nacht auf Samstag, 17. auf den 18. November, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Höxter und der Polizeiwache Höxter gemeinsame Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine Messung wurde auf der Entlastungsstraße in Fahrtrichtung Godelheim durchgeführt. Gegen 00.20 Uhr "raste" eine 23-Jährige aus dem Kreis Holzminden mit ihrem Mercedes durch Höxter. Bei der Messung leuchteten 110 km/h am Messgerät auf. Innerhalb geschlossener Ortschaften ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt. Nach Abzug der Toleranz von 4 km/h bleibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 56 km/h. Der Pkw-Fahrerin erwartet jetzt ein Bußgeld von voraussichtlich 560 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte. Die Kreispolizeibehörde Höxter führt regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine erhöhte Geschwindigkeit kann ursächlich für schwere Verkehrsunfälle sein, da sich unter anderem der Bremsweg verlängert. Daher der Appell: "Fahren Sie vorschriftsmäßig und achten Sie im Straßenverkehr auf ihre Mitmenschen"./Rek

