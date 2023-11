POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht an Hauswand gesucht

Brakel, 17.11.2023 (ots) - Bei Ermittlungen nach einer Verfolgungsfahrt sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, am 17.11.2023, gegen 14:40 Uhr , im Bereich der B252/ in Höhe "Am Dalsterweg" aus Fahrtrichtung Warburg kommend, reagierte der Fahrzeugführer eines roten Audi A 4 ( Kombi) nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei. Der Fahrzeugführer fuhr weiter auf die L ...

