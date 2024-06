Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (11.062024), zwischen 14 Uhr und 16:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Motorroller vor einem Wohnanwesen in der Gartenstraße. Eine Zeugin fand den beschädigten und kurzgeschlossenen Roller gegen 17 Uhr in der Nähe des Gräfenauparkes.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell