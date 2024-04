POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen in Hatten

Delmenhorst (ots) - Ein Mann hat am Ostermontag, 01. April 2024, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hundsmühlen schwere Verletzungen erlitten. Der 31-jährige Oldenburger befuhr mit einem Kleinwagen die Hundsmühler Landstraße in Richtung Tungeln. In einer Rechtskurve geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal ...

