POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 01.04.2024

Delmenhorst (ots) - ++ Diebstahl eines Mofa in Jaderberg - Zeugenaufruf ++ Im Zeitraum, 30.03. ca. 17:30 Uhr - 31.03.24 ca. 03:30 Uhr, wird das mittels Fahrradschloss gesicherte Mofa eines 49jährigen Geschädigten aus Jade vom Parkplatz eines Supermarktes in Jaderberg entwendet. Bei dem entwendeten Mofa handelt es sich um ein Mofa der Marke Puch in orangener Farbe. Im selben Tatzeitraum ist ein zweites, ebenfalls am ...

mehr