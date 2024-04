Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham vom 01.04.2024

Delmenhorst (ots)

++ Diebstahl eines Mofa in Jaderberg - Zeugenaufruf ++

Im Zeitraum, 30.03. ca. 17:30 Uhr - 31.03.24 ca. 03:30 Uhr, wird das mittels Fahrradschloss gesicherte Mofa eines 49jährigen Geschädigten aus Jade vom Parkplatz eines Supermarktes in Jaderberg entwendet. Bei dem entwendeten Mofa handelt es sich um ein Mofa der Marke Puch in orangener Farbe. Im selben Tatzeitraum ist ein zweites, ebenfalls am Tatort abgestelltes, Mofa beschädigt und ggf. versucht worden zu entwenden. Für beide Taten gibt es bislang keinerlei Täterhinweise.

Personen, die möglicherweise tatrelevante Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden.

++ Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrzeugführer ++

Stadland. Am Abend des 31.03.2024 wird ein 15jähriger Führer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße leicht verletzt. Gegen 21:20 Uhr kommt er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit dem Bordstein. In Folge des Sturzes verletzt sich der Fahrzeugführer leicht und wird nachfolgend einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell