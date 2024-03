Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aserbaidschaner mit verbotenen Waffen ertappt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Mittwochabend rollte ein estnischer Pkw in die Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße. Hinter dem Lenkrad trafen die Einsatzkräfte auf einen Aserbaidschaner (62). Der Mann musste anschließend eine unfreiwillige Pause einlegen. Für die Pause waren letztlich ein verbotenes Messer und ein verbotener Teleskopschlagstock verantwortlich. Beide Gegenstände wurden nach dem Auffinden sichergestellt. Mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und mit 200,00 Euro weniger im Portemonnaie setzte der 62-Jährige seine Reise später fort. Das Geld wurde im Zusammenhang mit einem zu erwartenden Bußgeldverfahren als Sicherheitsleistung einbehalten.

