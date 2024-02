Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Haftbefehl gesucht - verbotene Pfeffersprays sichergestellt

Görlitz (ots)

Am Montag, den 26. Februar 2024, nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen Mann aus Polen fest. Gegen 22.30 Uhr wurde ein Pkw Skoda mit polnischen Kennzeichen der Kontrolle zugeführt. Der Fahrer (27) wies sich mit seiner gültigen polnischen Identitätskarte aus. Sein 15-Jähriger Beifahrer konnte lediglich ein Foto von seinem polnischen Ausweis auf dem Handy vorweisen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der 27-jährige Fahrer zur Festnahme ausgeschrieben war. Demzufolge hatte er nach dem Urteil des Amtsgericht München noch eine Restjugendstrafe von 549 Tagen zu verbüßen. Zur Eigensicherung wurde der Mann durchsucht. In seiner Umhängetasche wurde ein Pfefferspray ohne Kennzeichnung aufgefunden. Ein weiteres Pfefferspray befand sich in seinem Beutel mit Kosmetikartikeln. Bei seinem 15-jährigen Begleiter wurde in der Jackentasche ebenfalls ein Pfefferspray ohne erforderliche Kennzeichnung aufgefunden. Gegen die Zwei wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Pfeffersprays wurden sichergestellt. Der 27-jährige Polen sitzt nun seine Restfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt ab. Der Jugendliche wurde von seiner Oma abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell