Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Voll bepackt mit neuen Sachen

Jena (ots)

Ihre Tasche voll bepackt mit neuen Sachen hatte am Dienstagnachmittag eine 49-jährige Frau. Diese war in einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße unterwegs und entnahm mehrere Bekleidungsartikel aus der Auslage. Im Anschluss begab sie sich in die Umkleide und kam ohne Sachen in der Hand wieder raus. Diese hatte sie in ihrer Tasche verstaut. Jedoch fiel dies einer Mitarbeiterin auf, welche die Frau in der Folge ansprach und somit stellte. Die hinzugerufenen Beamten erhoben die Personalien und fertigten die entsprechende Anzeige.

