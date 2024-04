Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 01.04.24

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Taxifahrer unter Alkoholeinfluss ++

Delmenhorst. Am 01.04.2024, um 00:48 Uhr, befährt ein 61jähriger Taxifahrer aus Delmenhorst mit seinem Taxi die Bremer Str. in Fahrtrichtung Bremen. Etwa in Höhe der Str. "Kieler Weg" kollidiert er dabei frontal mit einer dort befindlichen Verkehrsinsel bzw. einer Straßenlaterne, die den dortigen Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") ausleuchtet. Der Unfallhergang wird zufällig von einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Delmenhorst beobachtet, die die Bremer Str. gleichzeitig entgegenkommend befährt. Im Rahmen sofort eingeleiteter Sicherungs- und Ersthilfsmaßnahmen stellt sich schließlich heraus, dass der Fahrzeugführer offenbar unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,83 Promille. Daraufhin werden bei dem unverletzten Taxifahrer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führer- sowie Personenbeförderungsschein beschlagnahmt.

Das Taxi (Mercedes E-Klasse Kombi) ist nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An Fahrzeug, Verkehrsinsel, Beschilderung und Laterne entstehen geschätzte Sachschäden von insgesamt ca. 35.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Bremer Str. vollgesperrt, es kommt zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell