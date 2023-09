Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 77-jährige Autofahrerin verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin verursachte am Montagabend in Karlsruhe-Durlach einen Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der Radfahrer gegen 18:05 Uhr auf der Rittnertstraße stadteinwärts. Als er nach links in die Badener Straße einbiegen wollte, hielt er aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung an. Während er stand löste eine hinter ihm wartende Pkw-Fahrerin offenbar aus Unachtsamkeit ihre Bremse und fuhr dem 28-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen am Rücken zu.

Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille.

Die Dame musste die Polizeistreife schließlich zur Blutentnahme zum Revier begleiten, wo auch ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug ihres Führerscheins rechnen.

Am Porsche der Seniorin entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Fahrrad des 28-Jährigen wurde nicht beschädigt.

