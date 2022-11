Polizeipräsidium Südhessen

Kleestadt: Einbrecher flüchten unbemerkt

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Zwischen Freitagmorgen (18.11.) und Sonntagvormittag (20.11.) zerstörten Kriminelle die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Aussiger Straße und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räume. Ob und was die Eindringlinge bei ihrem Beutezug erlangten, muss nun ermittelt werden. Bei ihrem Vorhaben verursachten sie nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegengenommen.

