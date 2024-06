Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straftaten im Zusammenhang mit Spielautomaten - Durchsuchungsbeschlüsse werden zurzeit vollstreckt

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern - Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen - führt gegen mehrere Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels, der Markengesetzverletzung, der Steuer- und Abgabenhinterziehung sowie der gewerbsmäßigen Fälschung technischer Aufzeichnungen. Die Beschuldigten sollen in mehreren von ihnen betriebenen Gaststätten in Ludwigshafen am Rhein illegale Spielautomaten aufgestellt haben. Deswegen werden zurzeit auf Anordnung des Ermittlungsrichters in Kaiserslautern mehrere Objekte in Ludwigshafen am Rhein durchsucht.

Eine gesonderte Mitteilung mit weitergehenden Informationen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

