POL-PDPS: Außenspiegel in der Bogenstraße abgetreten

Heltersberg (ots) - Am Sonntag, zwischen 06:30 und 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in ein Einfamilienhaus in der Gebrüder-Theysohn-Straße ein. Im Schlaf- und im Ankleidezimmer wurden mehrere Schränke durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurde eine Schatulle mit zehn 50 Euroscheinen entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der ...

