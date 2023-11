Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (559/2023) Holzgartenzaun durch unbekanntes Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Woorthweg

Samstag, 11. November 2023, zwischen 08:00 - 15:00 Uhr

HANN. MÜNDEN (lg) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am vergangenen Samstag (11.11.23) in Hann Münden (Landkreis Göttingen) einen Holzgartenzaun beschädigt. Der Gartenzaun, der sich in einer Sackgasse befindet, ist nach dem Zusammenstoß eingestürzt.

Die Ermittler der Polizei Hann. Münden vermuten, dass ein unbekanntes Fahrzeug in der Sackgasse gewendet haben könnte und hierbei mutmaßlich gegen den Zaun gefahren ist. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich unter Telefon 05541- 9510 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell