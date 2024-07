Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Pfaffengrund/ Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach räuberischer Erpressung am Kurpfalzring gesucht - Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Heidelberg - Pfaffengrund/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat der Polizeiposten Eppelheim die Ermittlungen wegen einer räuberischen Erpressung am 06. Mai 2024 um 14:10 Uhr am Kurpfalzring, Höhe der Haltestelle "Im Wellengewann", aufgenommen.

Ein damals 21-Jähriger bedrohte einen 19-Jährigen verbal und zwang ihn so zur Herausgabe zweier Mobiltelefone im Wert von mehreren hundert Euro. Der 19-Jährige befand sich am 06. Mai 2024 auf dem Weg vom Bahnhof Heidelberg-Pfaffengrund/ Wieblingen in Richtung Kurpfalzring, als er auf Höhe der Haltestelle "Im Wellengewann" von dem 21-jährigen Täter, der ihm auf seinem Fahrrad entgegenfuhr, ansprach. Er bedrohte den 19-Jährigen mehrfach verbal, auch unter Androhung von Gewalt, und verlangte die Herausgabe von Wertgegenständen. Nachdem der 19-Jährige der Aufforderung nachkam und zwei Mobiltelefone übergab, fuhr der 21-Jährige auf seinem dunkelblauen Damenfahrrad weiter in Richtung Bahnhof.

Der 21-Jährige war mit einer hellen, verwaschenen Jeans, einem Kapuzenpullover und einer dunkelblauen Windbreaker-Jacke bekleidet. Er trug dunkle, schulterlange, lockige Haare und einen Kinnbart und ist von schlanker Statur, konnte im Nachgang ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun noch im Nachgang Zeugen, die sich womöglich im Bereich der Haltestelle "Im Wellengewann" aufhielten und den Tathergang beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/ 766377 beim Polizeiposten Eppelheim zu melden.

