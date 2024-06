POL-PDTR: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Schoden (ots) - Durch unbekannte Täter wurde am Montag, 03.06.2024, ca. 23.00 Uhr, versucht, über die Hauseingangstür und Terrassentür im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße 79 in Schoden einzubrechen. Die Täter wurden durch die Hauseigentümerin bei der Tatbegehung gestört und flüchteten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. ...

