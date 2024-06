Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bremsen mit Fett besprüht - Fahrer bemerkt es vor Fahrtantritt

Trier (ots)

In einem Strafverfahren wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist die Polizeiinspektion Trier auf Zeugenhinweise angewiesen. Am gestrigen Dienstagvormittag waren zwei Autos auf einem Parkplatz in der Gneisenausstraße mit einer fettähnlichen Substanz im Bereich der Bremsen besprüht worden. Der Fahrer eines der Fahrzeuge hatte dies bemerkt, noch bevor er sich hinters Steuer gesetzt hatte, sodass es glücklicherweise zu keiner konkreten Gefährdung gekommen war. Bei einer intensiven Nachschau wurde festgestellt, dass auch an einem weiteren Auto ähnliche Eingriffe vorgenommen worden waren. Die Polizei bittet Autofahrer grundsätzlich darum, vor Fahrtantritt ihr Fahrzeug auf etwaige Verschmutzungen oder Manipulationen hin zu überprüfen.

Zeugen, die zu dem beschriebenen Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.

