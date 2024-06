POL-PDTR: Polizeiinspektion (PI) Trier - Das Einsatzwochenende vom 31.05. bis 02.06.2024

Polizeidirektion Trier

Das vergangene Wochenende beschäftigte die Polizeiinspektion Trier leicht überdurchschnittlich mit über 170 Einsatzlagen. Neben 23 Verkehrsunfällen wurden auch 38 Straftaten aufgenommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Einsatzkräfte der Polizei Trier auf einen 16-jährigen Fahrgast in einem Linienbus am Hauptbahnhof in Trier aufmerksam gemacht, der randaliert habe und aggressiv gegenüber anderen Passagieren gewesen sei. Nachdem die Beamten den Jugendlichen aus dem Bus herauszitierten, versuchte dieser zunächst den Bus am Wegfahren zu hindern, und zeigte sich auch den eingesetzten Kräften gegenüber in aggressiver und bedrohlicher Weise. Beim Transport des Jugendlichen zur Dienststelle musste durch die Einsatzkräfte körperliche Gewalt angewendet werden, gegen die er sich derart wehrte, dass eine Beamtin stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Jugendliche wurde dann auf der Dienststelle seinem Vater übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Samstag in den frühen Morgenstunden kam es in einer Diskothek am Domfreihof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigem Kenntnisstand trat der alkoholisierte 30-jährige Tatverdächtige den beiden Geschädigten grundlos mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht und gegen den Oberkörper, sodass diese leicht verletzt wurden. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Diskothek konnten den Tatverdächtigen stellen und bis zum Eintreffen unmittelbar entsandter Kräfte der Polizeiinspektion Trier festhalten. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Eine weitere Körperverletzung ereignete sich ebenfalls am Domfreihof in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr. Mutmaßlich zwei Tatverdächtige schlugen einen Mann zu Boden und traten dort weiter auf ihn ein. Als mehrere Zeuginnen und Zeugin hinzukamen, ließen die Männer von ihrem Opfer ab und traten die Flucht in Richtung Hauptbahnhof an. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Ergebnis. Die beiden männlichen Tatverdächtigen werden beschrieben mit südländischem Phänotyp und bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover bzw. mit einem weißen T-Shirt. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-5210 zu melden.

Nur wenige Stunden später kam es wiederum am Domfreihof zu einer weiteren zunächst verbalen Auseinandersetzung, die jedoch in einem Faustschlag durch den 25-jährigen Tatverdächtigen mündete, infolgedessen der Geschädigte bewusstlos zu Boden fiel. Dem am Boden liegenden Opfer entwendete dann ein bis dahin unbeteiligter Begleiter des Schlägers das Mobiltelefon. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Neben diesen herausragenden Einsatzlagen begleitete die Polizeiinspektion Trier am Wochenende eine Vielzahl an Versammlungen und Veranstaltungen, die insgesamt erfreulicherweise störungsfrei verliefen.

