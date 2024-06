POL-PDTR: Nachtrag zur Meldung vom 02.06.24, 19:10 Uhr Letztes Meisterschaftsspiel SV Eintracht Trier/ Oberligameister Rheinland- Pfalz/ Saar; Polizei zieht nach Beendigung positive Bilanz;

Baumholder (ots) - Am Sonntag, dem 02.06.2024, um 09:00 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle Bad Kreuznach die Feuerwehr alarmiert, weil dort ein Brand in einem Betrieb für Brennholzhandel in Baumholder gemeldet wurde. Die Feuerwehr schätzt, dass ca. 500 Festmeter brennen. Um die Löschwasserzufuhr sicherzustellen, wurde die L 169 teileweise gesperrt. Der Löscheinsatz dauert zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ...

