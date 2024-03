Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise nach Verkehrsunfall gesucht

Eslohe (ots)

Ein 18-Jährige aus Brilon war am Mittwoch gegen 17:45 Uhr mit ihrem Auto auf der L914 von Schüren in Richtung Büenfeld unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie dabei von der Fahrbahn ab und letztlich auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Möglicherweise war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem silbernen VW Golf in die Gegenrichtung und dabei auf der Fahrspur der 18-Jährigen unterwegs. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

