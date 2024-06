POL-PDTR: Brand im Lager eines Brennholzhandels in Baumholder

Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht vom 25.05.2024 auf den 26.05.2024, vermutlich zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr, wurde in der Straße "Auf der Altweid" in Idar-Oberstein eine Sachbeschädigung begangen. Hierbei wurde durch mindestens ein bislang unbekannter Täter an zwei geparkten PKW jeweils ein Reifen zerstochen. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet ...

