POL-PDTR: Verunglücktes Pferd im Wadrilltal

Trier (ots) - Die seit Dienstag, 28.05.2024, in Trier-Euren vermisste Jugendliche konnte in den Morgenstunden wohlbehalten in Trier aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 www.polizei.rlp.de/pd.trier Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

