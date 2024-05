Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub in der Dortmunder Innenstadt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0531

Nach einem schweren Raub in der Nacht zu Donnerstag (30. Mai) in Dortmund-Mitte haben Beamte der Polizei Dortmund zwei Tatverdächtige festgenommen.

Ersten Zeugenangaben zufolge ging ein 32-jähriger Dortmunder gegen 2:05 Uhr von der U-Bahnhaltestelle Dortmund Hauptbahnhof in Richtung Nordausgang. Dort ist er von mindestens zwei ihm unbekannten Männern zu Boden geschubst worden. Am Boden liegend traten die Unbekannten auf ihn ein und entwendeten seinen Geldbeutel. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die eingesetzten Kräfte konnten einen Jugendlichen (17 Jahre alt, wohnhaft in Dortmund) und einen 20-jährigen Mann (ohne festen Wohnsitz), auf die die Täterbeschreibung passte, im Rahmen der Fahndung in der Brückstraße festnehmen. Die Beamten brachten beide in das zentrale Polizeigewahrsam.

Der 32-Jährige ist bei dem Raub leicht verletzt worden.

Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft bei den beiden Räubern nicht vorlagen, wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, darunter unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wieder entlassen.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubes.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell