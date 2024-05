POL-DO: Vermisster Senior ist wieder da

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0525 Nach einem schweren Raub am Sonntag (26. Mai 2024) in der Straße Mühlensiefen in Dortmund-Marten sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Ein 29-Jähriger wurde leicht verletzt. Der 29-jährige Dortmunder war gegen 14:30 Uhr auf dem Weg zur Veranstaltung "Kirchlinder Woche". In der Straße Mühlensiefen seien drei Unbekannte von einem ...

