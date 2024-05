Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Marten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0525

Nach einem schweren Raub am Sonntag (26. Mai 2024) in der Straße Mühlensiefen in Dortmund-Marten sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Ein 29-Jähriger wurde leicht verletzt.

Der 29-jährige Dortmunder war gegen 14:30 Uhr auf dem Weg zur Veranstaltung "Kirchlinder Woche". In der Straße Mühlensiefen seien drei Unbekannte von einem dortigen Parkplatz auf ihn zugekommen. Eine Person habe ein Messer in der Hand gehalten.

Zunächst seien zwei der drei Männer an ihm vorbeigegangen und der Täter mit dem Messer vor ihm stehengeblieben. Dieser habe die Herausgabe seiner Wertgegenstände gefordert. Der Dortmunder hat zunächst versucht, sich zu wehren, wurde dabei jedoch mit dem Messer verletzt. Sodann seien die anderen beiden Täter eingeschritten und hätten den 29-Jährigen zu Boden gebracht, getreten und geschlagen. Sie raubten seine Geldbörse und seinen Wohnungsschlüssel.

Das Trio flüchtete über die Straße Mühlensiefen in östliche Richtung und anschließend auf die Straße Bärenbruch in Richtung Norden.

Bei dem Raub wurde der Dortmunder leicht verletzt. Er beschreibt die drei Unbekannten wie folgt:

Täter 1:

- Männlich - Unter 1,70 Groß - 20-21 Jahre alt - Schwarze Jacke - Grüne Lacoste Hose - Weiße Nike Air Force Schuhe - Schwarze Maskierung

Täter 2:

- Männlich - Ca. 1,80 groß - 20-21 Jahre alt - Schwarze Jacke - Hellblaue Hose - Schwarze Maskierung

Täter 3:

- Männlich - Über 1,80 Groß - 20-21 Jahre alt - Schwarze Jacke - Hellblaue Jeans - Schwarze Maskierung

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.

