Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Führerschein aus Fahrzeug gestohlen- -Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Diebstahls aus einem Fahrzeug in der Cusanusstraße ermittelt die Polizei. Eine 53-jährige Frau, parkte am Freitag, um 21 Uhr, ihren Citroen C4 mit leicht geöffneter Fensterscheibe, in der Straße. Als sie am darauffolgenden Morgen an den Wagen kam, sah die Geschädigte, dass das Fahrzeug in der Nacht durchwühlt wurde. Dass etwas fehlte, konnte sie zunächst nicht feststellen. Erst am folgenden Morgen merkte die 53-Jährige, dass der Führerschein sowie der Fahrzeugschein nicht mehr da waren. Hinweise auf einen Täter konnte die Halterin nicht geben. Daher bittet die Polizei um Unterstützung. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

