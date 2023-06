POL-PPWP: Polizei beteiligte sich an Biker-Tagen

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße ermittelt die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr. Der Fahrer eines Opel Astra GTC soll laut Angaben eines Zeugen einen VW Multivan mit MA-Kennzeichen für den Zulassungsbezirk Mannheim beschädigt haben. Der bislang unbekannte Fahrer des Opel Astra soll beim Ausparken aus der Parklücke am ...

