Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher geflüchtet, Polizei sucht Zeugen!

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Bismarckstraße ermittelt die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr. Der Fahrer eines Opel Astra GTC soll laut Angaben eines Zeugen einen VW Multivan mit MA-Kennzeichen für den Zulassungsbezirk Mannheim beschädigt haben. Der bislang unbekannte Fahrer des Opel Astra soll beim Ausparken aus der Parklücke am Fahrbahnrand mit seiner Frontstoßstange gegen die hintere Stoßstange des VW Multivan gestoßen sein und so Sachschaden verursacht haben. Der unbekannte Fahrer habe sich anschließend mit aufmerksam gewordenen Passanten besprochen und dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 sucht nun in diesem Zusammenhang nach den Passanten, die sich mit dem Unfallverursacher unterhalten haben und bittet diese, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. pvd

