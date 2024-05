POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0520 Fünf Einsatzkräfte der Polizei Dortmund wurden bei einem Einsatz am Freitagabend (24. Mai 2024) in Lünen verletzt. Ein Beamter verblieb dienstunfähig. Die Beamten erhielten gegen 19:25 Uhr zunächst den Einsatzanlass "Verdächtige Person" in der Jägerstraße in Lünen. Als die Polizisten eintrafen, sprang ein 22-jähriger Lüner aus dem ersten Stock des Wohnhauses auf eine Garage. Eine ...

mehr