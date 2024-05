Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Einbrüche - Diebstahl aus Pkw - Baucontainer aufgebrochen - Fahrraddiebstahl - Pkw gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Fulda/Eichenzell. Am 03. Mai wurde festgestellt, dass Unbekannte Wahlplakate im Bereich der B 27 mit Farbe beschmiert hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Fulda. In der Saturnstraße im Stadtteil Haimbach brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (10.05.) in die Büroräume eines landwirtschaftlichen Betriebs ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Im Weyherser Weg stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (10.05.) eine Geldbörse aus einem unverschlossenen schwarzen BMW. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de . In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Pkw möglichst immer abzuschließen, auch wenn diese nur kurzzeitig abgestellt werden. Wertsachen und vor allem Fahrzeugschlüssel sollten niemals im Fahrzeug belassen werden.

Baucontainer aufgebrochen

Gersfeld. In der Moorstraße brachen Unbekannte zwischen dem 27. April und dem 10. Mai einen Baucontainer auf und stahlen Werkzeug und Sanitärmaterial im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Eichenzell. Unbekannte brachen zwischen Freitagmorgen (10.05.) und Samstagabend (10.05.) in ein Einfamilienhaus im Rennsteigweg ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. In der Gothaer Straße im Ortsteil Bachrain brach ein Unbekannter am Freitagabend (10.05.), gegen 22.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter hebelte im rückwärtigen Bereich des Hauses ein Fenster auf, um in die Erdgeschosswohnung zu gelangen. Als ein Bewohner auf den ungebetenen Gast aufmerksam wurde, ergriff dieser die Flucht in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bad Salzschlirf. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Samstag (11.05.) in eine Gaststätte in der Lindenstraße einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes sowie an der Tür einer Verkaufshütte und verursachten dabei rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Petersberg. Von einem Fahrradabstellplatz im Bereich des Schwimmbades in Petersberg stahlen Unbekannte am Sonntagnachmittag (12.05.) einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen 988 HRJ im Wert von 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Straße "Am Holderstrauch" brachen Unbekannte zwischen Donnertag (09.05.) und Samstag (11.05.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf, stahlen Bargeld und hinterließen rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Kalbach. In der Eichenrieder Straße im Ortsteil Oberkalbach stahlen Unbekannte am Montagmorgen (13.05.), gegen 3.10 Uhr, einen silbergrauen Audi 80 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-F 9691. Das Auto stand auf einem Parkplatz auf einem Privatgrundstück und hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell