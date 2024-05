POL-OH: Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Herbstein (ots) - Am Samstag (11.5) gegen 11:35 Uhr kam es in Herbstein in der Straße "Am Stockborn" zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine aus Herbstein stammende Frau (80 Jahre) befuhr mit ihrer Beifahrerin (72 Jahre) die Straße "Am Stockborn" in Fahrtrichtung Lanzenhainer Straße. In einer leichten Linkskurve beabsichtigte sie an einem in Fahrtrichtung geparkten Fahrzeug vorbeizufahren. Hierbei übersah ...

mehr