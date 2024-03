POL-SZ: Pressemeldung - Polizeikommissariat Wolfenbüttel v. 16.03.2024

Salzgitter-Bad (ots) - Sachbeschädigung an Kfz In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:55 Uhr, wird der bislang unbekannte männliche Beschuldigte dabei beobachtet, wie er den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw - VW Polo abtritt und sich anschließend unerkannt vom Tatort entfernt. Der Pkw war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Am ...

