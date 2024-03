POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.03.2024. FOTO IM ANHANG

Polizei Salzgitter

Wachwechsel in der Polizeistation Gebhardshagen.

Mit Ablauf des Monats Februar 2024 ist der "Stationsleiter" Michael Freytag in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Wie er im Rahmen einer kleinen Feierstunde schilderte, die von seinen Mitarbeitern sehr schön vorbereitet worden war, gehe er eher mit einem weinenden Auge, da er den Beruf des Polizeibeamten gelebt hat und diesen Schritt nie bereut hatte. Nach knapp 45 Dienstjahren kann er auf eine abwechslungsreiche Polizeikarriere zurückblicken. Seine Laufbahn startete 1977 und führte ihn zunächst in die Bereitschaftspolizei nach Braunschweig, wo er die großen Einsatzlagen der 80- und 90 Jahre miterlebte. Der Polizeihauptkommissar wechselte im Jahr 1994 in den Einsatzbereich der PI Salzgitter, wo er bis ins Jahr 2020 mit verschiedenen Nebenfunktionen als Dienstschichtleiter arbeitete. Dann bekam er das Angebot, die Leitung der Polizeistation Gebhardshagen zu übernehmen und trat die Nachfolge von Markus Müller an.

Für die nächsten 9 Monate wird zunächst PHK Arne Frintrop die Geschicke des Leiters im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme übernehmen, der bislang als Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst am Sitz der Polizeiinspektion eingesetzt war.

