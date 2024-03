Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 16.3.2024

Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung an Kfz

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23:55 Uhr, wird der bislang unbekannte männliche Beschuldigte dabei beobachtet, wie er den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw - VW Polo abtritt und sich anschließend unerkannt vom Tatort entfernt. Der Pkw war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Am Felsenkeller", auf Höhe der Hausnummer 10, geparkt. Während der Tatausführung sei eine weitere männliche Person gesehen worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am späten Nachmittag, des 15.03.2024, wird die 45.-jährige Beschuldigte dabei beobachtet, wie sie ihren Skoda trotz eines bestehenden Fahrverbots im öffentlichen Verkehrsraum führt. Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gem. § 21 StVG eingeleitet.

