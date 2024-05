POL-OH: Frontalzusammenstoß in Uttrichshausen - 2 verletzte Personen - hoher Sachschaden

Fulda (ots) - Bad Hersfeld - Am Freitag, den 10.05.2024, parkte eine 51-jährige Bad Hersfelder Fahrzeugführerin ihren weinroten Mitsubishi Space Star in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. In dem Zeitraum wurde der PKW vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher ...

