POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 10.05.2024, parkte eine 51-jährige Bad Hersfelder Fahrzeugführerin ihren weinroten Mitsubishi Space Star in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. In dem Zeitraum wurde der PKW vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß unerlaubt in unbekannte Richtung.

An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden von ca. 600,00 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

