POL-LWL: Unfallfahrer wählt missbräuchlich Notruf

Plau am See (ots) - Ein Spaziergänger hat am Montagnachmittag in Ufernähe des Plauer Sees bei Twietfort menschliche Knochen entdeckt. Der Spaziergänger informierte daraufhin die Polizei, die bei einer anschließenden Absuche des morastigen Gebietes weitere Knochenteile sowie einige Bekleidungsgegenstände fand. Möglicherweise handelt es sich dabei um die sterblichen Überreste eines Mannes. Der Fund soll jetzt der ...

mehr