Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Geringe Bargeldmenge bei Tankstellenraub erbeutet

Brüel (ots)

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle hat ein unbekannter Mann am Dienstagabend in Brüel eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Kurz vor 20:30 Uhr betrat der mit einem Schal vermummte Täter die Tankstelle in der Sternberger Straße und forderte von der Mitarbeiterin unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes Bargeld. Die Tankstellenmitarbeiterin übergab dem Räuber daraufhin Bargeld im niederen zweistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter, der augenscheinlich ca. 18 bis 25 Jahre alt gewesen sein soll. Auffällig war eine blonde Haarsträhne, die seitlich bis in das Gesicht reichte. Der Räuber war den Angaben zufolge mit einer blauen Hose und einem blauen Kapuzenpullover bekleidet. Die kurz darauf informierte Polizei fahndete anschließend nach dem Räuber und setzte hierzu auch einen Fährtenhund ein. Die Fahndung verlief in der Nacht ohne Ergebnis. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die jetzt wegen räuberischer Erpressung ermittelt, bittet um Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zum unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell