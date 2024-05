Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wechselseitige Körperverletzung - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Wechselseitige Körperverletzung - Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Donnerstagabend (09.05.) kam es in einer Tankstelle in der Umgehungsstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung.

Nach aktuellem Kenntnisstand gerieten ein 20-Jähriger aus Lauterbach und ein 19-Jähriger aus Völklingen (Regionalverband Saarbrücken) aus noch unbekannten Gründen in dem Verkaufsraum in Streit. Die verbalen Streitigkeiten mündeten kurz darauf in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide Männer Schläge und Tritte erlitten. Sie wurden vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch behandelt.

Warum genau es zu den Streitigkeiten kam, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell